G.P. 13 febbraio 2023 Forestas assume nuovi lavoratori



L´Agenzia Forestas assume 630 lavoratori in Sardegna: grande interesse dopo il via libera della Regione. L´Assessore Porcu: «Assunzioni secondo il criterio della residenzialità»