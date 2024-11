video S.A. 15 febbraio 2023 MediterranEU per 40 algheresi Quarta edizione del progetto internazionale MediterranEU che da qualche anno sta di fatto rendendo la Sardegna l’hub del Mediterraneo per lo sviluppo di progetti di innovazione sociale, la creazione di percorsi di incubazione e alta formazione e la nascita di startup ad alto valore economico-sociale e basso impatto ambientale







«Il progetto MediterranEU – ha evidenziato il sindaco Mario Conoci – nasce ad Alghero e ne siamo orgogliosi. Oggi è un progetto Internazionale in grado di coinvolgere giovani provenienti da diverse aree del mondo e per noi è una grande soddisfazione in quanto a beneficiarne sono in primis i nostri giovani. In totale verranno coinvolti 120 giovani sardi e 12 studenti provenienti da paesi in conflitto – prosegue la vice sindaca Giovanna Caria - con l’obiettivo di sviluppare progetti di sviluppo locale in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite e la possibilità di dialogare con le istituzioni europee attraverso viaggi studio».



Il progetto vuole formare una nuova generazione di giovani Changemakers dando loro gli strumenti necessari per trasformare le idee in iniziative concrete e sostenibili. Il progetto ha inoltre l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e la creazione di lavoro integrando talenti provenienti da tutto il mondo, tecnologie, know-how e capitale all’interno di una rete che favorisce la crescita di nuova impresa. «Ormai da anni supportiamo il progetto e riteniamo – sostiene il Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, sia uno strumento fondamentale per i nostri giovani e per il territorio in grado di veicolare la nostra missione attraverso il supporto allo sviluppo culturale, turistico e sociale del nostro territorio».



La scuola diventa un incubatore di terza generazione, caratterizzato dalla specializzazione in attività di supporto alla cooperazione nell’ambito di cluster e network e nell’acquisizione di uno stile di gestione imprenditoriale sostenibile in linea con le sfide del nuovo millennio. «La gestione integrata di tutte le iniziative che abbiamo sviluppato – sostiene Stefano Cucca fondatore dell’associazione Rumundu - porta il format ad essere riconosciuto come modello operativo capace di creare valore e fino ad oggi ha coinvolto circa 2.000 giovani. Alcuni di questi lavorano oggi con noi e per noi è una grande soddisfazione. Come Federico Contu che ha partecipato alla prima edizione del progetto MediterranEU ed ora, nonostante stia seguendo un master in Olanda collabora per lo sviluppo di un importante progetto internazionale nell’ambito dell’education».



Il progetto MediterranEU – prosegue Stefano Cucca - prevede lezioni frontali intervallate da attività di facilitazione che, partendo dall’analisi del contesto, faranno emergere i problemi, e quindi gli obiettivi, da raggiungere durante il percorso. Le migliori idee verranno poi supportate e accompagnate durante l’ultima fase che prevede una vera e propria incubazione dei progetti. Saranno chiamati a partecipare ai lavori esperti in grado di completare il set di competenze per la strutturazione delle proposte di ciascun gruppo. La partecipazione a una serie di iniziative ed eventi (seminari di formazione, laboratori esperienziali, visite culturali, corsi di team building, leadership, comunicazione, oltre a incontri con le scuole e progetti di confidence building), consentirà ai partecipanti di acquisire competenze e professionalità.



Approfondire modelli di sviluppo economici alternativi al modello consumistico sarà il filo conduttore di tutte le attività educative. L'intero percorso formativo si focalizza sull’analisi dell’area del Mediterraneo e si fonda sul rapporto umano, sul dialogo come strumento di risoluzione dei conflitti e sullo scambio culturale finalizzato a creare i presupposti per sviluppare iniziative concrete (di carattere imprenditoriale, sociale e culturale) e favorire la nascita del nuovo tessuto sociale dei Paesi della Sponda Sud, in linea con le linee delle Nazioni Unite. Da oggi sono quindi aperte le iscrizioni. Gli studenti di Alghero potranno inoltrare la loro candidatura all’interno del sito istituzionale di Rumundu



