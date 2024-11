Cor 16 febbraio 2023 Un altro titolo italiano per Sergio Farris Venerdì in casa ACI Sassari, si terrà la premiazione dei Campionati Italiani che Sergio Farris ed il suo fido codriver Giuseppe Pirisinu, Delegato/Fiduciario ACI Sport Sardegna, riceveranno dalle mani del Presidente Giulio Pes di San Vittorio l´atteso premio della stagione 2022



ALGHERO - Venerdì pomeriggio (alle 17.30), in casa ACI Sassari, si terrà la premiazione dei Campionati Italiani che Sergio Farris ed il suo fido codriver Giuseppe Pirisinu, Delegato/Fiduciario ACI Sport Sardegna, riceveranno dalle mani del Presidente Giulio Pes di San Vittorio l'atteso premio della stagione 2022, il Campionato Italiano Rally Autostoriche 4°Raggruppamento (C.I.R.A.S.), il C.R.Z. 9°zona classe RGT e la Finale Coppa Italia classe RGT. Stagione molto travagliata, con colpi di scena su ogni gara, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto per i testimonial Avis Sardegna, che con la loro determinazione e caparbietà sono riusciti a portare a termine la stagione 2022 con un importantissimo risultato. Doveva essere un anno di apprendistato per il “salitaro” Sergio Farris, invece da subito porta a casa ben 3 titoli Italiani, con la sua fida Porsche 911 Rs Gr.B del Team Guagliardo e con una Abarth 124 del Team Bernini Motorsport.



Senza dimenticare l’inatteso 2° posto nel T.E.R. (Trophy Europa Rally) a soli 5 secondi dal primo, oltre al 2°posto Assoluto nel Rally di casa, il bellissimo Golfo dell'Asinara, organizzato magistralmente dall'AC Sassari dopo 18 anni di stop. La stagione 2023 è alle porte e l'alfiere isolano cercherà di essere presente in diversi campionati, in primisi con il ritorno nelle salite sul C.I.V.M., successivamente nei rally moderni nell’I.R.C. CUP e nel CRZ. Mentre rimane ancora in dubbio la stagione rally storici Italiano o Europeo per mancanza di budget per via di alcuni sponsor ancora in forse.



«Stagione molto intensa quella del 2022 con l'amico Giuseppe Pirisinu, abbiamo affrontato i campi gara nazionali con storiche e moderne da rally. Una nuova sfida per me, sono sempre aperto a svariati orizzonti, ma le cose belle bisogna sudarle e noi con la nostra caparbietà e fermezza siamo riusciti a portare a casa dei titoli importanti e gratificanti per l’intera isola. Per la stagione 2023 non voglio scoprire ancora tutte le carte ma vi posso solo dire che sarò presente in svariati campionati, soprattutto nel mio rientro nel C.I.V.M. con la prima gara che sarà quella di casa, la famosa Alghero Scala Piccada, in programma i primi di aprile ad Alghero. Inoltre saremo presenti anche nell'I.R.C. CUP, importantissimo campionato che affronteremo nel migliore dei modi. Per quanto riguarda i rally storici saremo sicuramente presenti al Rally Cosa Smeralda, in questi giorni saprò se riusciremo ad essere anche nel Campionato Italiano C.I.R.A.S. o sul Campionato Europeo ma dobbiamo prima lavorare sulla parte economica per essere presenti» le parole di Sergio Farris.



«Il premio che ci verrà consegnato direttamente dal Presidente dell'Automobile Club Sassari, nonché Presidente del Comitato Regionale Sardegna, Giulio Pes di San Vittorio, sarà un importante riconoscimento per l'infinito lavoro che è stato fatto lo scorso anno nel CIRAS da me e Sergio. La vittoria del Campionato Italiano 4°Ragruppamento è stata una bella battaglia, ricca di colpi di scena sia positivi che negativi, ma queste sono le gare. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor che ci hanno supportato, all'AC Sassari e all'amico Massimiliano Frau che mi ha sostituito come co-driver, quando non sono potuto essere presente. Vi aspettiamo numerosi per la consegna del premio che ci consacrerà Campioni Italiani» chiude Giuseppe Pirisinu.