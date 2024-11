Cor 16 febbraio 2023 Tutto pronto per il Carnevale delle Borgate L´appuntamento è per domenica 19 febbraio a Guardia Grande. Ritrovo presso il ristorante Sa Sevada, fronte bivio per Porto Ferro alle ore 14.30



ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero per il tradizionale Carnevale delle Borgate, che dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia Covid che ha sconvolto anche gli eventi e le manifestazioni, ritorna ad animare l'agro algherese. L'appuntamento è per domenica 19 febbraio 2023 a Guardia Grande: Ritrovo presso il ristorante Sa Sevada, fronte bivio per Porto Ferro alle ore 14.30. La sfilata percorrerà parte della Strada Provinciale 55 bis per fare rientro a Guardia Grande dove ci saranno canti e balli con le immancabili frittelle. Lo spettacolo è assicurato.