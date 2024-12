Cor 19 febbraio 2023 Aerei: Pais a colloquio con Matteo Salvini E´ stata una settimana delicatissima sul fronte dei trasporti per Alghero e la Sardegna. Al via la continuità ma non mancano polemiche e lamentele nei confronti delle compagnie aeree e delle istituzioni



ALGHERO - Al termine di una settimana delicatissima sul fronte trasporti, col via alla nuova fase della continuità aerea dai tre aeroporti dell'Isola e le polemiche conseguenti ai nuovi orari tra Alghero e Milano Linate, l'incontro al Ministero dei Traporti tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais. Al centro del colloquio, proprio i temi delle infrastrutture e dei trasporti con particolare riferimento alla continuità territoriale, con Alghero che dovrà andare incontro ad un nuovo bando entro ottobre, e il nuovo codice degli appalti. Temi scottanti per l'isola, dove non mancano polemiche e forti prese di posizione dai più diversi settori. Da parte del leader della Lega l'impegno a continuare nel lavoro fin qui realizzato.