Alghero, sesso e favori in carcere: prete condannato

Cor 19 febbraio 2023 Alghero



ALGHERO - Tre anni di reclusione per l'ex cappellano del carcere di Alghero: è questa la condanna in primo grado inflitta dal giudice del Tribunale di Sassari arrestato nel maggio del 2021. Secondo le accuse avrebbe permesso ad alcuni detenuti di utilizzare il suo telefono e sfruttato la sua posizione per introdurre oggetti proibiti tra le mura del carcere. Per queste operazioni avrebbe anche messo sul piatto della bilancia alcune prestazioni sessuali. Il prete aveva scelto il rito abbreviato.