S.A. 22 febbraio 2023 Supramonte: incontro-dibattito ad Oliena Incontro-dibattito sulla flora del Supramonte nella Biblioteca comunale di Oliena venerdì 24 febbraio



OLIENA - “La flora del Supramonte. Un patrimonio da scoprire, tutelare e valorizzare”: è il titolo dell’incontro-dibattito che si terrà nella Biblioteca comunale di Oliena (in Corso Vittorio Emanuele II, 70) venerdì 24 febbraio a partire dalle 16. L’iniziativa è organizzata dai comuni di Oliena e Urzulei in collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università di Cagliari.



Dopo i saluti dei due sindaci, Sebastiano Congiu (Oliena) e Ennio Arba (Urzulei) e dell’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Marco Porcu, introdurrà i lavori l’assessore all’ambiente del comune di Oliena, Antonio Congiu, mentre il naturalista e fotografo Angelino Congiu parlerà della flora endemica del Supramonte. Spazio quindi ai tecnici della Banca del Germoplasma della Sardegna: Marco Porceddu e Lina Podda illustreranno le tecniche di conservazione ex situ e in situ della flora del grande compendio naturalistico, mentre il direttore del Servizio Tutela Natura e Politiche forestali dell’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente Giuliano Patteri descriverà l’attività di conservazione e recupero attuate finora dalla Regione Sardegna.



A seguire l’intervento del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Fabio Migliorati, mentre Antonio Casula e Salvatore Mele, rispettivamente Direttore generale e direttore del Servizio territoriale di Nuoro dell’Agenzia Forestas discuteranno della gestione dei compendi forestali del Supramonte. Chiude l’elenco degli interventi quello del direttore dell’Orto Botanico, Gianluigi Bacchetta, che chiederà a tutti i relatori di confrontarsi sul futuro della valorizzazione del territorio al centro dell’incontro. Modera i lavori il giornalista Sergio Nuvoli.