In primavera 100 mila posti di lavoro per i giovani: nuove idee per diventare agricoltore. Via al nuovo sistema di prestazioni occasionali, servono figure specializzate. Tra le tante idee in Sardegna arrivano le "bombe di semi" da piante autoctone della terra sarda "su nenniri"