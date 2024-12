S.A. 24 febbraio 2023 Ritorna la Mostra dell´Asino sardo Seconda edizione della mostra regionale dell’Asino di razza Sarda e la rassegna delle razze equine ed asinine della Sardegna. Quest’anno si svolgerà dal 29 al 30 aprile ad Ittireddu



CAGLIARI - Ritorna la Mostra regionale dell’Asino di razza Sarda e la rassegna delle razze equine ed asinine della Sardegna che, dopo il successo della prima edizione, quest’anno si svolgerà dal 29 al 30 aprile ad Ittireddu. La manifestazione, organizzata da ANAREAI, AARS e Comune di Ittireddu si propone di valorizzare l’asino di razza Sarda ma anche l’asino dell’Asinara nonché il Cavallo del Sarcidano ed il Cavallino della Giara. L’ultima edizione è stata vinta dall’asinella Chilivani di 3 anni degli allevatori Sotero Satta e Canu Antonio di Ittireddu.

Il regolamento della manifestazione ed i moduli di adesioni sono disponibili in tutte le sedi dell’AARS. La domanda di adesione dovrà essere trasmessa direttamente per mail a info@allevatorisardegna.it tassativamente entro e non oltre il prossimo 7 aprile.