Cor 26 febbraio 2023 Primarie Dem, si scelgono i segretari Urne aperte fino alle ore 20 anche in Sardegna. Il Partito democratico sceglie il nuovo segretario nazionale e in regione si vota anche per il nuovo segretario regionale: sfida Meloni Comandini



SASSARI - Urne aperte fino alle ore 20. Il Partito democratico sceglie il nuovo segretario nazionale e in regione si vota anche per il nuovo segretario territoriale: la sfida per la segreteria sarda è tra Giuseppe Meloni e Piero Comandini (nella foto). In campo nazionale, invece, si contendono la leadership il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ed Elly Schlein. Possono votare tutti i cittadini residenti nell’Isola, non necessariamente iscritti al Pd, dietro contributo di due euro per le spese.



La curiosità. I due candidati sardi, consiglieri regionali in carica con alle spalle lunga militanza, sostengono entrambi Stefano Bonaccini. Con alcune differenze: all’interno della componente Comandini alcuni gruppi appoggiano la candidatura di Elly Schlein.