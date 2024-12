Cor 2 marzo 2023 Ufficiale: il segretario Pd è Piero Comandini Ha vinto nella conta dei delegati, gli unici che contano per attribuire i membri dell´assemblea: 66 sui 130 totali quelli totalizzati dal neo segretario. Tremila i voti totali in favore invece di Meloni



SASSARI - La commissione regionale per il congresso si è riunita nel pomeriggio chiudendo i lavori in poco meno di due ore: Piero Comandini, come ampiamente anticipato, è il nuovo segretario del Pd Sardo. Ha vinto nella conta dei delegati, gli unici che contano per attribuire i membri dell'assemblea: 66 sui 130 totali quelli ad appannaggio del neo segretario.



Questa la ripartizione territoriale di delegati: A Cagliari dei 44 delegati, 29 vanno a Comandini, 15 a Meloni; a Olbia 13 i delegati per Meloni e 1 a Comandini; dei 12 delegati di Oristano, 7 vanno a Comandini e 5 a Meloni; degli 8 del Medio Campidano, 6 sono di Comandini e 2 di Meloni; dei 27 di Sassari, 12 sono di Comandini e 15 di Meloni; dei 4 dell’Ogliastra, 2 a Comandini e 2 a Meloni; dei 12 di Nuoro, 3 di Comandini e 9 di Meloni; dei 10 del Sulcis – Iglesiente, 6 sono di Comandini e 4 di Meloni.