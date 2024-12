Cor 3 marzo 2023 Resistenza ed evasione: arresto a Sassari Provvidenziale l´intervento degli agenti della polizia di stato nel quartiere cittadino di Santa Maria di Pisa. A seguito degli accertamenti è emerso che il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari



SASSARI - Nei giorni scorsi gli operatori della Squadra Volante della Questura di Sassari, durante l’attività di controllo del territorio nel quartiere cittadino di Santa Maria di Pisa, hanno notato un veicolo condotto da un giovane trentenne, che, alla vista degli agenti, ha cercato di dileguarsi per le vie del quartiere. La fuga del ragazzo, che non è mai stato perso di vista dai poliziotti, si è però conclusa in via Leoncavallo, quando con la sua autovettura è andato a sbattere contro un veicolo in sosta. A quel punto, l’uomo ha cercato di proseguire la fuga a piedi, venendo raggiunto

dagli operatori che, dopo aver intimato più volte l’alt, hanno utilizzato l’arma ad impulsi elettrici in dotazione, riuscendo così ad arrestarne la fuga in Piazza Dettori. A seguito degli accertamenti è emerso che il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari; pertanto, i poliziotti hanno proceduto ad arrestarlo per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale ed evasione.