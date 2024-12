Cor 3 marzo 2023 «In campo per una reale transizione ecologica» Numerosi gli interventi della Regione Sardegna sul fronte della transizione ecologica dell'isola. Numeri e dati snocciolati dal presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, presente questa mattina all'Hotel Catalunya di Alghero



ALGHERO - 40 milioni a favore degli enti locali per l'efficientamento energetico dei propri edifici e dell'illuminazione pubblica; 8 milioni per le scuole; 30 milioni per sostenere gli investimenti delle imprese per la transizione energetica; 40 milioni a favore delle famiglie per interventi volti a garantire il risparmio di energia; 7.5 milioni per promuovere le strategie di crescita sostenibile. Sono solo alcuni dei grandi numeri (leggasi investimenti) inseriti nella Legge di Stabilità 2023 e snocciolati dal presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, presente questa mattina all'Hotel Catalunya di Alghero in occasione del convegno promosso da Sae Sardegna, la società editrice della Nuova Sardegna, in collaborazione con Delmar Holding.



Non solo. E' di pochi giorni fa l’avviso pubblico dell’Assessorato dell’industria “Hydrogen Valleys”, finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, con una dotazione finanziaria di ulteriori 21 milioni di euro. C'è poi il mondo delle cosiddette Comunità Energetiche Rinnovabili, le associazioni costituite da pubbliche amministrazioni, aziende, esercizi commerciali e singoli cittadini che si dotano di impianti per la autoproduzione di energia sostenibile destinata all’autoconsumo, attraverso

un modello basato sulla condivisione dell’elettricità prodotta, in cui tutti gli utenti collegati possono condividere l’energia non consumata con altri membri della comunità energetica. Anche in questa direzione la Regione ha già approvato uno stanziamento di 2 milioni per il 2023 e 2 milioni per il 2024 destinati allo studio di fattibilità e all'avviamento delle comunità.



Nel corso del convegno, alla presenza di autorevoli docenti e relatori, si è discusso di tutte quelle politiche territoriali, ambientali ed energetiche a favore dell’ambiente e della transizione energetica al fine di giungere ad una coerente e corretta transizione ecologica, al fine di costruire un nuovo modello economico, culturale e sociale che rispetti i criteri di sostenibilità ambientale e rispetto del pianeta. Obiettivi ambiziosi che necessitano di sostegno a tutti i livelli. Temi e argomenti più volte trattati in prima persona dal presidente Michele Pais, anche nel suo ruolo di membro del Comitato europeo delle Regioni.



Nella foto: Michele Pais ad Alghero