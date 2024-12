Cor 3 marzo 2023 Job Day, quarta tappa a Oristano I convegni con esperti del mondo del lavoro, i seminari tenuti dagli operatori dei Centri per l’impiego (Cpi) e i colloqui tra candidati in cerca di lavoro e aziende saranno i punti cardine dell’evento



ORISTANO - Quarta tappa per il Job Day Sardegna. Martedì 7 marzo a partire dalle 9.30 a Oristano, alla Ros’e mari farm and Green house, si terrà l’evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro organizzato dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal). Dopo la grande partecipazione alle tre tappe precedenti che si sono tenute a Sassari, Olbia e Nuoro, anche il capoluogo dell’Oristanese si candida a diventare una vetrina per tantissimi candidati in cerca di lavoro, per le imprese alla ricerca di personale e per gli studenti che si apprestano a concludere le scuole superiori.



I convegni con esperti del mondo del lavoro, i seminari tenuti dagli operatori dei Centri per l’impiego (Cpi) e i colloqui tra candidati in cerca di lavoro e aziende saranno i punti cardine dell’evento che in questo modo punta a coniugare orientamento post diploma, formazione e opportunità lavorative. I dettagli delle attività offerte durante i Job Day Sardegna sono disponibili online con aree riservate alle iscrizioni di cittadini, imprese, studenti e insegnanti che in questo modo potranno prendere parte attivamente ai singoli appuntamenti. Dopo l’evento di Oristano il Job Day Sardegna 2023 proseguirà a Tortolì (16 marzo) e Cagliari (30 e 31 marzo).