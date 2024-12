Cor 4 marzo 2023 Fc Alghero ospita New Codrongianos Gli algheresi arrivano all´appuntamento con 40 punti che valgono il primo posto in solitario, davanti al Centro Storico Sassari a quota 37 e allo Sporting Uri che di punti ne ha 35



ALGHERO - Si giocherà domenica pomeriggio, con inizio alle ore 15, la terza giornata di ritorno del campionato di calcio Terza Categoria, girone F, e la Fc Alghero ospiterà, al comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo, il New Codrongianos. Gli algheresi arrivano all'appuntamento con 40 punti che valgono il primo posto in solitario, davanti al Centro Storico Sassari a quota 37 e allo Sporting Uri che di punti ne ha 35.



Il New Codrongianos di punti, sinora, ne ha conquistati 13, ma il tecnico giallorosso Pippo Zani chiede massima attenzione ai suoi giocatori: “il New Codrongianos è una squadra che, con il passare delle settimane, è cresciuta ed ora può giocare alla pari con chiunque. Domenica scorso ha dato del filo da torcere al forte Centro Storico. Dunque non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo prepararci bene ed essere determinati – prosegue Zani - altrimenti sarà complicato. Rispettiamo l'avversario e siamo consapevoli che domenica verranno a giocarsela, ma i miei ragazzi sono abituati e saranno pronti a vendere cara la pelle”.



Intanto, in casa FC Alghero l'infermeria è sempre piena di giocatori infortunati. Nemore è in fase di recupero, Gnani ha avuto una ricaduta di un problema muscolare così come Lobrano. A rischio stop anche il giovanissimo Gallo, mentre tra i giocatori recuperati dovrebbero esserci Carta e Finca. Non sarà invece della partita il centrocampista Delias. Per l'incontro di domenica con il New Codrongianos, l'allenatore algherese confida in una grande affluenza di pubblico: “dopo tutto quello che stanno facendo i ragazzi e la società, mi aspetto tanti tifosi che ci sostengano sino in fondo come sempre”.