Cor 7 marzo 2023 Tutti pazzi per i pupazzi di Eugenio Tavolara Il direttore della Direzione Regionale Musei Sardegna, Luana Toniolo e la direttrice della Pinacoteca, Maria Paola Dettori, nella Pinacoteca Nazionale di Sassari, presentano le trenta opere dell’artista sassarese Eugenio Tavolara



SASSARI - Tutti pazzi per i pupazzi di Eugenio Tavolara. Un popolo di legno, abbigliato con gli abiti tipici della tradizione sarda. Giovedì 9 marzo 2023, alle 18.00, il direttore della Direzione Regionale Musei Sardegna, Luana Toniolo e la direttrice della Pinacoteca, Maria Paola Dettori, nella Pinacoteca Nazionale di Sassari, presentano le trenta opere dell’artista sassarese Eugenio Tavolara entrate nella collezione permanente grazie alla donazione della famiglia Giagu, in ricordo di Nella e Nino Giagu, con un evento dedicato dal titolo: “Primitivi e modernissimi: i pupazzi di Eugenio Tavolara”.



I fantastici balocchi, nei loro movimenti, ricordano quelli robotici di un automa e rappresentano la trasformazione concreta, ed in senso identitario, di un concetto forte e nuovo del primo Novecento: l’uomo-macchina. Un giusto riconoscimento, nel sessantesimo anniversario della morte, ad una delle personalità più rilevanti del panorama artistico sardo del Novecento. All’incontro saranno presenti i donatori Giovanni, Maria Antonietta e Paolo Antonio Giagu. Per ulteriori informazioni:

drm-sar.pinacoteca.sassari@cultura.gov.it o telefonando al n. 079 231560.