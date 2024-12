Cor 8 marzo 2023 Nonno Giovanni cerca marinaio ad Alghero Chiunque fosse interessato ed in possesso della qualifica richiesta, può presentarsi entro le ore 9 del 10 marzo, munito del proprio libretto di navigazione o del foglio di ricognizione in corso di validità



ALGHERO - Al fine di accertare la disponibilità all’imbarco su una unità da pesca, si procederà alla selezione di un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di marinaio sul motopesca Nonno Giovanni. Chiunque fosse interessato ed in possesso della qualifica richiesta, può presentarsi entro le ore 9 del 10 marzo, munito del proprio libretto di navigazione o del foglio di ricognizione in corso di validità, presso l’ufficio “Armamento e Spedizioni”, nel Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea 2.