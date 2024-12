Cor 7 marzo 2023 Piano di Assetto Idrogeologico: osservazioni Sul Buras l’avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante al Piano di Assetto Idrogeologico della città di Alghero. 30 giorni per eventuali osservazioni. Piras: prosegue l´attività pianificatori in città



ALGHERO - Sul Buras (Bollettino n.12 - Parte I e II del 02.03.2023) l’avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante al Piano di Assetto Idrogeologico della città di Alghero, a seguito dello studio di assetto idraulico e geologico del territorio comunale. Entro il termine perentorio di 30 giorni sarà possibile presentare osservazioni scritte. Ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, sarà cura dell'ente procedere alla relativa istruttoria. «Con la presa d'atto dei competenti uffici cagliaritani e la successiva pubblicazione della corposa documentazione ad opera della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna prosegue e si avvia a conclusione l'articolato iter partecipativo previsto nelle more dell'approvazione definitiva del Piano. Un passaggio che permetterà alla città di proseguire nella corretta pianificazione del proprio territorio, adeguando gli strumenti urbanistici alle norme in vigore» le parole dell'assessore all'Urbanistica della città di Alghero, Emiliano Piras (nella foto).