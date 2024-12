Cor 11 marzo 2023 Treno San Gavino - Sassari - Olbia: gara Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la velocizzazione della linea San Gavino - Sassari – Olbia con la variante di Bauladu



SASSARI - Rete Ferroviaria Italiana (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la velocizzazione della linea San Gavino - Sassari – Olbia con la variante di Bauladu. L’intervento complessivo è finanziato con il Fondo per lo sviluppo e la coesione per un valore di 124 milioni di euro, di cui la gara ha un valore di circa 84 milioni di euro.



Il nuovo collegamento avrà effetti benefici sulla mobilità regionale, accorciando i tempi di percorrenza grazie anche all’innalzamento della velocità massima a 160 chilometri orari. I lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea ferroviaria in variante a Bauladu, che avrà una lunghezza di circa 7 chilometri, di cui 3,3 chilometri in galleria naturale.



Questo intervento rappresenta la prima tappa per la velocizzazione della linea San Gavino - Sassari – Olbia. La pubblicazione del bando rappresenta un importante passo in aventi per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico del trasporto ferroviario in Sardegna, reso possibile dalla forte sinergia tra RFI e la Regione.