S.A. 25 marzo 2023 Ad Alghero uova di Pasqua per la ricerca Sabato 25 e domenica 26 marzo, in Largo San Francesco, ci sarà una rivendita di uova di Pasqua. Il ricavato sarà devoluto all´Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma. L´iniziativa è promossa dall´associazione "In Ricordo di Marta"



ALGHERO - Nuovo appuntamento con la solidarietà e la ricerca ad Alghero. Sabato 25 e domenica 26 marzo, in Largo San Francesco, ci sarà una rivendita di uova di Pasqua. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma. L'iniziativa è promossa dall'associazione "In Ricordo di Marta", la bambina algherese scomparsa lo scorso a causa di neurostablastoma e a cui è stata dedicata la scorsa estate una maratona di beneficenza il cui ricavato è andato a favore della ricerca per la lotta ai tumori pediatrici.



Nella foto: la prima edizione dell'evento "In Ricordo di Marta"