S.A. 20 marzo 2023 Bullismo, fondi per le scuole sarde



CAGLIARI - Per favorire iniziative volte al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sono state destinate risorse per 150 mila euro destinate alle Autonomie scolastiche. Lo ha detto l’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu che ha evidenziato che per la prevenzione e il contrasto all’allarmante fenomeno del bullismo sono state finanziate risorse per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Biancareddu ha poi proposto che i fondi siano ripartiti fra i diversi ordini di scuola.



Alle scuole primarie e secondarie di primo grado sono stati destinati 76 mila euro mentre per le scuole secondarie di secondo grado sono stati finanziati 74 mila euro. «Un intervento quanto mai necessario - sottolinea l’assessore Biancareddu - perché ormai il fenomeno sta diventando davvero preoccupante e pericoloso per la stessa incolumità dei ragazzi».



Previsto inoltre che il competente Servizio della Direzione Generale Pubblica istruzione emani un avviso volto alla selezione di progetti per l’istituzione di sportelli di ascolto, coordinati e gestiti da professionisti specializzati in interventi sul bullismo che coinvolgano alunni e alunne, insegnanti e genitori. Per ogni sportello è stata autorizzata una spesa massima di 4 mila euro. Ogni Autonomia scolastica potrà proporre un solo sportello. Sarà però possibile costituire reti associate fra almeno tre Autonomie scolastiche: in questo caso potranno essere attivati due sportelli ogni tre scuole associate.