Cor 23 marzo 2023 Pass scaduti, multe in Ztl: critiche dall´opposizione Molti residenti del centro storico algherese hanno "dimenticato" di rinnovare i pass per la zona a traffico limitato e incombono le polemiche. Critiche dai consiglieri dei gruppi Sinistra in Comune, Per Alghero, Futuro Comune e Partito Democratico Alghero



ALGHERO - «Non abbiamo nessuna voglia di speculare su una situazione seria. Non siamo né Michele Pais né altri politicanti locali di destra abituati a fare campagna elettorale su ogni difficoltà di chi amministra. Vero però è che questa situazione non si era mai presentata prima. Come è vero che, se è capitata, è per incapacità manifesta di chi gestisce la delega ai Vigili Urbani - lo stesso sindaco Conoci - e che ha nominato il Comandante dei Vigili Urbani. La mancanza di comunicazione dell’Amministrazione con i cittadini ha poi fatto il resto».



«E il risultato è sotto gli occhi di tutti. La maggior parte dei residenti al centro storico si vedono recapitare in questi giorni decine di verbali. In alcuni casi cifre che sfiorano gli 8 mila euro. Ora c'è da risolvere una questione importante che metterebbe a terra ogni famiglia. E c'è da farlo subito perché i verbali passati i 5 giorni, dice la norma, si pagano a cifra piena. Che il Sindaco dimostri di essere capace di amministrare la città, non lasci il cerino in mano all'assessore Piras o al Comandante Bertocchi, peraltro entrambi da lui nominati e di sua fiducia. La proposta dell'assessore di annullare tutte le multe dei residenti che hanno fatto richiesta del permesso entro il 28 febbraio è buona ma incompleta dal punto di vista delle tempistiche» attaccano da Sinistra in Comune, Per Alghero, Futuro Comune e Partito Democratico Alghero.



«I verbali sono stati notificati in questi giorni? Sì. L'amministrazione ha saputo della situazione in questi giorni? Sì. Allora che vengano annullate in autotutela tutte le multe ricevute per tutte e tutti i cittadini che fanno richiesta del pass entro l'ultimo giorno di marzo, venerdì 31. Questo è l'unico modo per Conoci di ridurrre una figuraccia già enorme. Per le scuse c’è tempo: la città di Alghero merita di essere amministrata da persone competenti» chiudono polemicamente i consiglieri di centrosinistra.



Foto d'archivio