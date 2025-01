S.A. 25 marzo 2023 Fc Alghero batte Fulgor Sassari Prosegue la striscia di risultati positivi per la capolista Fc Alghero che vince per 0 – 3 sul campo della Fulgor Sassari nella sesta giornata di ritorno del girone F di Terza Categoria



ALGHERO - Prosegue la striscia di risultati positivi per la capolista Fc Alghero che vince per 0 – 3 sul campo della Fulgor Sassari nella sesta giornata di ritorno del girone F di Terza Categoria. Un campo in terra battuta, quello che ospita le gare interne della Fulgor a Cargeghe, che ha limitato le giocate degli algheresi. Una partita dove i catalani hanno dominato, collezionando numerose occasioni da rete. Si parte e, dopo pochi minuti, la Fc Alghero si porta in vantaggio: al 6’ Satta lancia Finca al limite dell’area, l’attaccante algherese entra in area e

deposita la palla in rete.



Al 9’ Cingotti, su punizione dal limite, impegna severamente l’estremo di casa Palomino che devia in corner. La Fulgor si spinge in avanti e al 22’ Delogu calcia a botta sicura con Bellinzis che ribatte. Al 37’ la Fc Alghero va ancora vicino al raddoppio con Michele Cherchi che, su assist di Satta, si vede ribattere il tiro ravvicinato dal portiere di casa. Alla fine del primo tempo, dopo un’occasione per Finca, Michele Cherchi entra in area palla al piede e calcia in porta il pallone dello 0-2.

Si va al secondo tempo e la Fc Alghero presenta Rizzu per Ardu e, pochi minuti dopo, Fofana per Satta. Gli algheresi sono sempre padroni del campo con la Fulgor che cerca di colpire, ma Alessandro Sanna e

compagni fanno buona guardia. Dal 60’ Fulgor con un uomo in meno per l’espulsione di Cherchi. A questo punto per i giallorossi entrano Cariga e Carta per Carbone e Finca. Per vedere un tiro in porta bisogna

aspettare il 76’ quando Carta, di testa, colpisce il palo sinistro. All’84’bella giocata di Michele Cherchi che sfiora la traversa.



Un minuto dopo é Fofana ad andare vicino al gol con il pallone che colpisce la base del palo sinistro. Nel finale, dopo una ghiotta occasione per Catogno, arriva il terzo gol della Fc Alghero: siamo

all’89’ quando Carta in velocità supera il diretto difensore e insacca il pallone dello 0-3. Si conclude così con i giallorossi a festeggiare una nuova vittoria che la squadra ha voluto dedicare all'allenatore Pippo Zani, sostituito in panchina dal vice Salvatore Piga e dal preparatore Domenico Cugia, per la scomparsa dell'amata nonna.





FULGOR SASSARI – FC ALGHERO 0–3

Fulgor Sassari: Palomino, Frau, Ninniri, Edu, Milia (28° st Toncu), Tanda (41° st Masu), Pinna, Sanna, Delogu

(35° st Ciappeddu), Pirastru, Cherchi.

Allenatore: Antonello Lisai

A disposizione: Venditti, Pilo, Ikiseh.

Fc Alghero: Bellinzis, Carbone (16° st Cariga), Cingotti, Ardu (1° st Rizzu), Sanna Michele, Gnani, Nunfris (35°

st Catogno), Sanna Alessandro, Cherchi, Satta (11° st Fofana), Finca 16° st Carta).

Allenatore: Salvatore Piga

A disposizione: Serra, Gallo, Moro, Livesi.

Arbitro: Spina di Sassari

Reti: 6° Finca, 45° Cherchi, 89° Carta.