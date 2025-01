S.A. 29 marzo 2023 Golfo Aranci: sequestrato pescespada di 30kg Dal primo gennaio al 31 marzo, secondo la normativa nozionale e internazionale, è vietato pescare il pescespada. Comandante sanzionato e il pesce è stato devoluto in beneficenza alla Caritas



GOLFO ARANCI - Un esemplare di pescespada, di circa 30kg, pescato irregolarmente da un peschereccio sbarcato nel porto di Golfo Aranci, è stato sequestrato dalla Guardia Costiera. I militari stavano svolgendo le attività quotidiane di monitoraggio della pesca per contrastare e prevenire gli illeciti e salvaguardare le risorse ittiche, quando si sono imbattuti nel peschereccio con a bordo il pescespada. Dal primo gennaio al 31 marzo, secondo la normativa nozionale e internazionale, è vietato pescare il pescespada. Per questo motivo il comandante del peschereccio è stato sanzionato e il pesce sequestrato è stato devoluto in beneficenza alla Caritas di Olbia.