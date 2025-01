S.A. 5 aprile 2023 Il 25 Aprile il Bosa Beer Festival Per questa edizione saranno ben trenta birrifici provenienti dalla Sardegna e dal resto d´Italia. La novità è il Concorso Birrario Top of the Hops



BOSA - Giovedì 6 aprile 2023 alle ore 10,30 presso l'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna verrà presentata alla stampa la settima edizione del Bosa Beer Fest. Il Bosa Beer Fest è ormai considerato il più grande e partecipato festival dedicato alla birra artigianale in Italia: per questa edizione saranno ben trenta birrifici provenienti dalla Sardegna e dal resto d'Italia, a presentare le loro produzioni brassicole al grande pubblico di Bosa.



La grande novità di quest'anno è caratterizzata dal Concorso Birrario Top of the Hops che vedrà in competizione i trenta birrifici partecipanti al Bosa Beer Fest: un concorso che per la sua concezione è inedito e originale perché normalmente i concorsi birrari hanno generalmente l’unico obiettivo di indicare, per ogni categoria stilistica, quale tra tutti i prodotti presentati e commercializzati dai singoli birrifici, a detta di una giuria qualificata, abbia le migliori caratteristiche. Al Bosa Beer Fest verranno presentate le trenta nuove birre del concorso ed il 25 aprile verrà svelato il podio delle migliori birre. Il Bosa Beer Fest è un evento che è cresciuto negli anni e che nella scorsa edizione ha registrato numeri da record di cui ha beneficiato il tessuto economico e sociale della città.