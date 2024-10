G.P. 7 aprile 2023 Traffico di bronzi nuragici, sentenze a Sassari



Pene fino a 5 anni per nove accusati, prescrizione per uno: sentenze a Sassari nel processo per il traffico di bronzetti nuragici, anfore, navicelle e arcieri. Il traffico eera stato scoperto dai carabinieri nel 2013 Pene fino a 5 anni per nove accusati, prescrizione per uno: sentenze a Sassari nel processo per il traffico di bronzetti nuragici, anfore, navicelle e arcieri. Il traffico eera stato scoperto dai carabinieri nel 2013 • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat