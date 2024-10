G.P. 9 aprile 2023 Riti cristiani e pagani celebrano la Pasqua in Sardegna



Processioni e veglie con differenti liturgie in tutta l´isola. Le liturgie pagane dell´epoca nuragica e i riti cristiani che hanno radici fin dall´età spagnola, si associano alle cerimonie che caratterizzano la Settimana Santa in Sardegna, da Domenica delle Palme fino a Pasqua, sono testimonmianza di fede e attrazione turistica Processioni e veglie con differenti liturgie in tutta l´isola. Le liturgie pagane dell´epoca nuragica e i riti cristiani che hanno radici fin dall´età spagnola, si associano alle cerimonie che caratterizzano la Settimana Santa in Sardegna, da Domenica delle Palme fino a Pasqua, sono testimonmianza di fede e attrazione turistica • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat