S.A. 11 aprile 2023 Imprese turistiche: sospesa Irap

Si restituisce entro cinque anni



CAGLIARI - La Regione interviene in favore di un settore trainante dell’economia sarda, il turismo, con la sospensione del versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, Irap, per le imprese della filiera che gestiscono strutture ricettive e che abbiano domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna (e siano operative dal primo gennaio 2014).



La misura, per la quale è previsto l’obbligo di restituzione tra cinque anni, sarà fruibile a seguito di istanza da presentare alla Ase, Agenzia sarda delle Entrate, pienamente operativa da gennaio e che, in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 17/2021, ha appunto pubblicato sul portale del Federalismo fiscale la sospensione dell’imposta regionale.



Le imprese ricettive turistiche potranno usufruire dell’agevolazione nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della RAS e nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento UE in materia di aiuti de minimis. Sulle modalità di accesso alla misura, l’ASE informerà tramite il proprio sito internet www.agenziasardaentrate.it dopo l’approvazione delle direttive da parte della Giunta Regionale e con la pubblicazione dell’apposito bando.