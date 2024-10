S.A. 12 aprile 2023 8 mln alle Questure della Sardegna Finanziamenti con l’ultima legge Omnibus per la realizzazione di interventi straordinari e di efficientamento sugli edifici delle Questure e dei Commissariati della Sardegna



CAGLIARI - Degli 8 milioni stanziati dalla Regione per le Questure dell'Isola, 3 milioni di euro sono stati destinati a Nuoro (per interventi previsti sull’edificio della Questura, in viale Europa, e nei Commissariati di Ottana e Macomer), 1,5 milioni a Sassari e un milione di euro a Oristano, risorse assegnate a Opere e Infrastrutture della Sardegna per la realizzazione dei lavori, a cui si aggiungono 2,5 milioni per la Questura di Cagliari, assegnati alla Città Metropolitana. «Una collaborazione, quella tra la Regione Sardegna e le forze dell’ordine, che si consolida, attraverso interventi mirati a sostenere le attività svolte e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio edilizio del nostro territorio», conclude l’esponente della Giunta Solinas.