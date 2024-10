Cor 13 aprile 2023 Ruota panoramica, lavori forzati La City Eye avvia le operazioni per montare l’attrazione, alta 45 metri, nel Piazzale della Pace di Alghero. Entro il mese di aprile l´inaugurazione con doppi turni per il montaggio



ALGHERO - Via libera al montaggio della grande ruota panoramica nell'area portuale di Alghero, più precisamente nel Piazzale della Pace. La ruota gigante è la stessa che negli ultimi anni ha svettato a Cagliari: circa 45 metri di altezza con 36 cabine chiuse e climatizzate, di cui tre riservate alle persone con disabilità. C’è anche la filo-diffusione interna con una guida multilingue che descrive le bellezze cittadine e alcuni video dove potranno passere le informazioni turistiche della Riviera del Corallo. Il montaggio dovrebbe essere concluso entro il mese di aprile così mia permettere l'inaugurazione dei primi giri entro il 1 maggio. In lieve ritardo rispetto alle iniziali previsioni a causa del ricorso al Tar presentato da una delle ditte che aveva partecipato al bando per l'installazione della ruota.