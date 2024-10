Cor 15 aprile 2023 Per la Fc Alghero big match a Sassari Si giocherà questo oggi, sabato 15 aprile, con inizio alle ore 15, sul terra battuta di Baddimannita dove la squadra sassarese ha sempre vinto, a parte il pareggio nel derby contro il Marzio Lepri.



ALGHERO - Tutto pronto in casa FC Alghero per il big match sul campo del Centro Storico Sassari. Gara importantissima tra le due contendenti al salto di categoria con i sassaresi che avranno dalla loro il fattore campo. Si giocherà questo sabato 15 aprile, con inizio alle ore 15, sul terra battuta di Baddimannita dove la squadra sassarese ha sempre vinto, a parte il pareggio nel derby contro il Marzio Lepri. Nella gara di andata vinse la FC Alghero per 3-1. La formazione giallorossa si presenterà con qualche assenza di rilievo a causa di alcuni infortuni che vanno ad aggiungersi alla squalifica di Marco Cingotti.



«Troveremo sicuramente una squadra in forma – sottolinea l'allenatore algherese Pippo Zani – così come loro troveranno in forma la nostra. Sono sicuro che sarà una bella partita, una bella e sana giornata di sport. Per quanto ci riguarda, siamo prontissimi ad affrontare il Centro Storico consapevoli delle difficoltà che potremo incontrare. I sassaresi sono una grande squadra con elementi di spessore tecnico, ben allenati e preparati fisicamente. Tra le nostre fila mancheranno alcuni giocatori, ma siamo abituati perché durante tutta la stagione abbiamo sempre avuto assenze per infortuni vari. Chi giocherà – prosegue il tecnico giallorosso – farà sicuramente bene».



Pippo Zani lancia poi un appello ai tifosi: «Sappiamo che ci saranno tanti tifosi sassaresi. Ci aspettiamo che tanti tifosi algheresi ci seguano con la speranza di assistere ad una bella partita in campo, ma anche sugli spalti».