S.A. 16 aprile 2023 Valledoria-Alghero finisce 3 a 3 L’Alghero porta a casa un buon punto che consente di mantenere l’imbattibilità in questo girone di ritorno. Tra una settimana l’ultima partita di campionato



VALLEDORIA - Sei gol a Valledoria in una partita fortemente condizionata dal vento. L’Alghero porta a casa un buon punto che consente di mantenere l’imbattibilità in questo girone di ritorno. Diverse le novità in campo: tra i pali c’è il giovane Marrosu al posto di Frau e il capitano Stefano

Mereu, oggi con la numero 10, gioca più avanzato del solito. Ma nell’arco dei 90 minuti l’allenatore algherese Gianni Piras concede spazio anche a tanti giovani. La prima grande occasione capita sui piedi di Livesi intorno al quarto d’ora ma l’attaccante giallorosso spedisce a lato.



Al 17’ ci prova capitan Mereu con una punizione dalla lunga distanza,

approfittando del vento a favore, il portiere di casa si salva in due tempi. Al 26’ ecco il vantaggio giallorosso: bella discesa sulla sinistra di Marras, poi il rasoterra nel cuore dell’area viene intercettato da Jatta che mette dentro la propria porta. Al 29’ ci prova anche Urgias con un destro dalla lunga distanza, poi al 34’ è Marras a impegnare il portiere del Valledoria, che si distende e manda in angolo. Ad inizio ripresa Fermina ha subito l’occasione per raddoppiare ma l'estremo difensore di casa respinge la sua conclusione. 2 a 0 che arriva comunque al 5’ con un rigore conquistato da Marras e trasformato da capitan Mereu. Il Valledoria accorcia al 17’ approfittando di uno sfortunato

autogol di Manunta poi colpisce un palo con Seu.



Il pareggio dei padroni di casa arriva comunque a 5’ dalla fine: palo sul tiro-cross di Carbini, sulla ribattuta si fionda Piras che firma il

2-2. Sembra finita qui, ma non è così, ancora tante emozioni nei minuti finali del match. Al 42’ c’è il nuovo vantaggio algherese, con il giovane Mattia Monti, quindi il definitivo 3-3 in pieno recupero ancora con Piras. Tra una settimana l’ultima partita di campionato per l’Alghero, che festeggerà al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia con i propri tifosi il salto in Promozione.



VALLEDORIA – ALGHERO 3-3

VALLEDORIA: Murru, Carbini, Posadinu, Piras, Jatta, Franca (31’ st Licheri), Pala, Mereu, Seu,

Melis, Milia (32’ pt Chiaramonti). In panchina: Jackson, Doro, Bianco, Serra, Vargiu, Tedde,

Dettori. Allenatore: Paolo Congiu

ALGHERO: Marrosu, Manunta, Mar. Tedde, Correddu (28’ st Sasso), Sini (44’ st Sanna), Urgias (24’

st Caddeo), Livesi, Mula, Fermina (31’ st Ant. Masala), Mereu, Marras (37’ st Monti). In panchina:

Frau, Meloni, P.Pinna, Puddu. Allenatore: Gianni Piras

RETI: 26’ pt Jatta (a), 5’ st Mereu (r), 17’ st Manunta (a), 40’ st Piras, 42’ st Monti, 48