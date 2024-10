S.A. 17 aprile 2023 Polpa di riccio in vendita su Facebook Segnalazione di una cittadina sulla vendita online di polpa di riccio sulle pagine del social-network: denuncia dell´associazione Gruppo d´Intervento Giuridico



ALGHERO - L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico denuncia un'altra volta, a distanza di pochi mesi, la segnalazione di una cittadina sulla vendita online di polpa di riccio.



Nessuna certezza sulla liceità della pesca, nessuna informazione sulla tracciabilità, nessuna disponibilità di documentazione igienico-sanitaria sulle pagine Facebook di privati. Già nel febbraio scorso il GrIG aveva provveduto a effettuare analoga segnalazione in relazione a un commercio di ben dubbia legalità purtroppo persistente.



«Confidando nell’efficacia dei controlli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, raccomandiamo a tutti un’attenta vigilanza su tali forme alquanto sospette di vendita della polpa di Ricci di mare, ulteriore conseguenza della scandalosa disposizione approvata dal Consiglio regionale sardo che ha riaperto la pesca nonostante il gravissimo rischio di estinzione nei mari isolani che corre il Riccio di mare. Rinnoviamo con ancor più energia l’appello a non mangiare Ricci di mare, nessun Riccio nel nostro piatto!»: l'appello dell'associazione ambientalista.