Cor 17 aprile 2023 Rinnovo Mariani, assemblea straordinaria Assemblea straordinaria del Parco Regionale di Porto Conte convocata in seconda chiamata per la giornata di mercoledì 19 Aprile 2023. Unico punto all´ordine del giorno il decreto nr.15 con cui il presidente ha rinnovato il contratto del direttore Mariano Mariani



ALGHERO - Riflettori sul super direttore cagliaritano di casa a Tramariglio. Assemblea straordinaria del Parco Regionale di Porto Conte convocata in seconda chiamata per la giornata di mercoledì 19 aprile 2023 (ore 15). Unico punto all'ordine del giorno il decreto nr.15 del 2020 con cui il presidente Raimondo Tilocca ha rinnovato il contratto di Mariano Mariani per cinque anni (prossima scadenza 04/05/2026). La richiesta di convocazione era arrivata nei giorni scorsi a firma dei membri dell'assemblea Alivesi, Bruno, Cacciotto, Di Maio, Di Nolfo, Esposito, Piras, Pirisi Mimmo, Sartore.



Secondo i nove consiglieri si è davanti ad un tipico caso di «mala amministrazione in cui gli interessi di una persona (il direttore del Parco) sono stati fatti sfacciatamente prevalere sugli interessi generali espressi dalle norme statutarie». All'origine di tutto il rinnovo quinquennale accordato a Mariani, che si configurerebbe viziato «da gravi illegittimità», sotto il duplice profilo «della violazione di legge», per essere stato assunto in dispregio all’articolo 5 dello Statuto dell’ente, e per la mancata ottemperanza al preciso disposto dell’Assemblea del Parco.



Tutto si giocherebbe all'italiana, secondo una duplice interpretazione della durata della cosiddetta Consiliatura: legata al mandato amministrativo - secondo il deliberato dell'assemblea del Parco - oppure all'ipotetico quinquennio di durata teorica del mandato amministrativo. A nulla sarebbe valsa perfino la risposta dell'assessorato regionale che specificava come l’incarico del Direttore avrebbe dovuto coincidere «per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale di Alghero e, in ogni caso, fino all’ insediamento dei successori». Mercoledì la palla passerà al presidente Tilloca, quando con tutta probabilità porterà all'attenzione dell'assemblea le giustificazioni studiate ed approfondite dallo stesso manager cagliaritano.