Cor 20 aprile 2023 Allevamento di suini tra i rifiuti: sigilli a Uta



CAGLIARI - Un allevamento illecito di suini in mezzo a bombole di gas, un serbatoio di 2000 litri di carburante, veicoli fuori uso, 8 metri cubi di inerti da demolizione interrati e livellati, pneumatici fuori uso e materiale tra cui rifiuti plastici che venivano bruciati. È quanto hanno rinvenuto gli agenti del corpo forestale nell’ambito degli interventi di contrasto all’inquinamento nel territorio di Uta: sequestrata in località S’Isca is foras un’attività di gestione non autorizzata di rifiuti, anche pericolosi in un’area di circa 1500 metri quadri. I gestori dell’area sono stati denunciati per reati ambientali e per allevamento illecito.