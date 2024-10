Cor 20 aprile 2023 Nasce il Distretto pesca e acquacoltura di qualità Con determinazione n. 287 del 14 aprile scorso, l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna ha accolto la domanda di riconoscimento, a valenza regionale, del “Distretto della pesca e acquacoltura di qualità della Sardegna”(DIS.P.A.S)



CAGLIARI - Con determinazione n. 287 del 14 aprile scorso, l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna ha accolto la domanda di riconoscimento, a valenza regionale, del “Distretto della pesca e acquacoltura di qualità della Sardegna”(DIS.P.A.S), presentata dal dott. Paolo Ninniri, in qualità di Presidente del costituendo Distretto. In occasione degli incontri informativi effettuati in varie località della Sardegna alla presenza dei titolari delle imprese del settore, svoltisi nel corso del 2021/2022, si è ravvisata l’esigenza di costituire questo strumento di aggregazione delle imprese del settore per dare impulso al sistema produttivo regionale.



Il riconoscimento del Distretto rappresenta infatti un primo traguardo fondamentale per la tutela della pesca e dell’acquacoltura di qualità nel territorio della Sardegna, frutto di una attenta analisi fra i diversi operatori itticiregionali, che hanno fortemente evidenziato sia l’importanza del comparto dal punto di vista economico ambientale e culturale, che la necessità di avere a disposizione uno strumento efficace per il recepimento di risorse economiche atte a favorire la massima aggregazione fra gli operatori della filiera. L’obiettivo è quello di intercettare adeguati interventi di sostegno e promozione con lo scopo di innovare e rilanciare il comparto sul piano qualitativo creando un polo di eccellenza a livello nazionale e internazionale in grado di competere con la concorrenza interna ed estera.



La costituzione del Distretto rafforzerà l’identità del comparto, superando le differenze esistenti tra le diverse aree presenti nel territorio della Sardegna, e di avviare progetti e investimenti nell’innovazione e promozione che siano co-finanziabili tramite fondi regionali, nazionali ed europei.

L’azione del Distretto è finalizzata a superare in maniera sinergica, in un’ottica di lungo periodo, le conflittualità esistenti tra le diverse aree produttive isolane, pur rispettando gli spazi di autonomia e le peculiarità delle singole realtà produttive. La valorizzazione di alcuni prodotti, come l’Aragosta, la Bottarga e le Cozze sono tra le priorità che nel triennio il distretto si pone fortemente di conseguire.



Un ulteriore obiettivo, considerato l’elevato rischio di abbandono della professione da parte delle nuovegenerazioni, è rappresentato dall’esigenza di rafforzare l’identità del comparto investendo oltre che nei settori della produzione e della trasformazione, anche nella ricerca,nella certificazione, nella comunicazione e soprattutto nella formazione di nuove risorse in linea con i fabbisogni espressi dalle aziende del settore. Quest’ultimo aspetto consentirà inoltre di avviare azioni mirate alla creazione di nuove modalità di esercizio del mestiere del pescatore, nuova imprenditorialità, consapevolezza sui temi dell’educazione ambientale, apertura all’ittiturismo e alla ristorazione.