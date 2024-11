Cor 20 aprile 2023 Sardegna al Centro 20 Venti si presenta L’evento pubblico che illustrerà il nuovo progetto politico è stato organizzato in due tappe, programmate a poche ore l’una dall’altra: Cagliari e Sassari



SASSARI - L’evento pubblico che illustrerà il nuovo progetto politico è stato organizzato in due tappe, programmate a poche ore l’una dall’altra. La prima si terrà domani, venerdì 21 Aprile alle ore 19,00 al Teatro Comunale di Sassari, in viale Trieste 5 (Piazzale Cappuccini), mentre il secondo avrà luogo il giorno seguente, Sabato 22 Aprile alle ore 10 presso la Sala Congressi della Fiera campionaria di Cagliari. “Che cosa desideri per la tua isola?” questo lo slogan scelto che vuole rappresentare un punto di partenza aperto alle riflessioni e alle indicazioni di tutti i partecipanti «Sardegna al Centro 20 venti – spiega Antonello Peru che con Stefano Tunis ha lanciato il nuovo progetto politico - è un movimento centrista che ha l'obiettivo di coinvolgere le persone che si sono allontanate dalla politica. Vogliamo mettere al centro le persone, le esigenze dei cittadini, i temi e i progetti, ma anche riportare la centralità delle decisioni in Sardegna. Il nostro progetto politico – prosegue Peru - è stato ispirato da tantissimi amministratori locali e sindaci che sono in prima linea ogni giorno e sono i più vicini alle reali necessità dei cittadini. Vogliamo mettere in rete le persone ma anche le associazioni, le imprese e tutto il tessuto economico, sociale e produttivo della Sardegna.»”