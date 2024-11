S.A. 24 aprile 2023 25 Aprile: corteo ad Alghero Martedì 25 aprile, alle ore 10, dal Palazzo Civico di piazza Porta Terra partirà il corteo per la deposizione delle corone d´alloro



ALGHERO - In occasione delle celebrazioni previste per il 78° anniversario della Liberazione, martedì 25 aprile, alle ore 10, dal Palazzo Civico di piazza Porta Terra partirà il corteo per la deposizione delle corone d'alloro, che renderà omaggio alla lapide in memoria del Finanziere di Mare Antonio Sanna, al Monumento delle Vittime Civili di Guerra, al Monumento in memoria degli Aviatori, al Monumento in memoria dei Marinai ed al Monumento dedicato ai Caduti Algheresi nel corso della Prima e Seconda Guerra Mondiale. Il corteo farà rientro al Palazzo Civico dove avrà termine la cerimonia.