Cor 21 aprile 2023 «Marino, intesa beffa è una presa in giro» Tedde boccia il protocollo d'intesa sul Marino Alle critiche del consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, su protocollo d’intesa Regione-Università di Sassari, seguono le pesanti dichiarazioni dei consiglieri comunali algheresi dei gruppi gruppi di opposizione, Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Pd



ALGHERO - «Una presa in giro per gli algheresi. Lo schema del protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione ed il Rettore dall’Università di Sassari è un atto inutile e vuoto. Doveva servire a due cose: assicurare il DEA di primo livello per il Civile di Alghero e indicare le risorse finanziarie necessarie per la costituzione e gestione del polo di sviluppo di rilievo regionale per le tecnologie ortopediche innovative nel campo della robotica. Niente di tutto questo. L’unica cosa che sancisce è che la Regione a guida centrodestra ha deciso di regalare l’Ospedale Marino. Eppure, una legge regionale, la 24/2020, all’articolo 18 comma 3, afferma chiaramente che tale protocollo e le relative convenzioni dovevano essere redatte “anche ai fini del mantenimento dei requisiti e degli standard necessari al mantenimento del DEA di primo livello in capo al Presidio Ospedaliero Civile di Alghero”. Ma quel protocollo sul punto, elude e rimanda. Gli atti aziendali già approvati prevedono una sola unità di ortopedia in capo all’AOU. Ciò significa che occorre garantire - per mantenere i requisiti del DEA di primo livello - che la struttura universitaria operi formalmente in ortopedia anche per la Asl, altrimenti la mancanza di questa unità specialistica renderebbe il civile solo un ospedale di base. Ma la Regione rimanda ancora. E rimanda sui fondi, posto che le risorse non sono disponibili. Una beffa su tutti i fronti: la Giunta Regionale annulli la delibera con cui approva lo schema e lo riscriva, riempiendolo di contenuti e di risorse». Così i consiglieri comunali algheresi dei gruppi gruppi consiliari di opposizione, Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Pd su protocollo d’intesa Regione-Università di Sassari.