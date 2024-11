S.A. 22 aprile 2023 Al Teatro Astra in scena Albert Camus Dopo il successo di “Gran caffè Astra” arriva sul palco un titolo tratto da un capolavoro della letteratura universale “Lo straniero” di Albert Camus portato in scena da Akroama T.L.S. Appuntamento questa sera alle 21



SASSARI - Prosegue sabato 22 aprile alle 21 al Cine Teatro Astra di Sassari la rassegna Primavera a Teatro organizzata dalla Compagnia Teatro Sassari con il patrocinio della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Dopo il successo di “Gran caffè Astra” arriva sul palco un titolo tratto da un capolavoro della letteratura universale “Lo straniero” di Albert Camus portato in scena da Akroama T.L.S. La drammaturgia e la regia di Lelio Lecis mettono a fuoco, in modo secco e tagliente, il senso dell’assurdo di una vita in cui morte e omicidio conducono alla coscienza d’essere e sentire. Aule di tribunale, processi, fantasmi e ghigliottina sono gli ingredienti dello stravolgimento della vita nell’arco di pochissimi giorni di un anonimo impiegato. In scena Simeone Latini (Lo straniero), Tiziana Martucci (Maria), Giuseppe Boy (Portinaio), Stefano Cancellu (Direttore), Tiziano Polese (Raimondo) e Naika Sechi (Amante di Raimondo).



La storia, si sviluppa in una immaginaria aula di tribunale, dove fantasmi algerini in kefta conducono Meursault a rivivere gli ultimi istanti della sua vita in una sorta di Via Crucis: il funerale della madre, il rapporto con Maria, l’amicizia con Raimondo, il delitto, il processo e la ghigliottina incombente. Costumi di Marco Nateri, scenografia di Valentina Enna, musiche Peter Gabriel e ispirate a tradizioni arabe, assistente alla regia è Julia Pirchl, assistente costumi Stefano Cancellu, sarta Adriana Geraldo, direzione tecnica Lele Dentoni, assistenti tecnici Nicola Pisano e Roberto Lamonica, fotografia Francesca Mu.