Cor 24 aprile 2023 E´ Michele Pais il coordinatore Lega in Sardegna La notizia era nell´aria da giorni, ieri la conferma ufficiale: Il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Michele Pais, raccoglie il testimone del deputato Dario Giagoni e guiderà la Lega in Sardegna



ALGHERO - Il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Michele Pais, raccoglie il testimone del deputato Dario Giagoni e guiderà la Lega in Sardegna. «Sono onorato. Ringrazio Matteo Salvini per la grande fiducia e farò di tutto per ripagarla. In questo senso, sarà fondamentale il lavoro di squadra, a partire dalla grande comunità di ammistratori locali e di militanti che hanno sempre portato avanti con determinazione le idee della Lega» le prime dichiarazioni di Michele Pais. «Sono fortunato perché posso contare su un grande leader nazionale, che da Vicepremier e Ministro sta dimostrando quanto sia decisiva la politica del fare, e su un eccezionale gruppo di donne e uomini. Vogliamo coinvolgere un sempre maggior numero di persone che abbiano voglia, capacità ed entusiasmo da mettere a disposizione della nostra Sardegna. È stato un privilegio lavorare con Dario Giagoni negli ultimi due anni, lo ringrazio per lo sforzo che ha proferito per proteggere e promuovere i diritti di tutti i sardi e spero di poter fare altrettanto in questo ruolo» conclude l'algherese Pais.