S.A. 26 aprile 2023 Concorso Òmnium: nuova proiezione Quinto appuntamento del ciclo di proiezioni dei video che hanno partecipato alle tre edizioni del Concorso di video in algherese “Arrés és!”



ALGHERO - Giovedì 27 aprile, alle ore 18.30, nella sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora, 64, si terrà il quinto appuntamento del ciclo di proiezioni dei video che hanno partecipato alle tre edizioni del Concorso di video in algherese “Arrés és!”. Durante la serata, coordinata da Michele Canu, socio de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, saranno proiettati due video: Solament un pensament, realizzato dall’associazione Pensiero Felice guidata da Ombretta Armani e vincitore della sezione “Amatori” della seconda edizione del Concorso; e La muller segreta, realizzato da una classe della scuola media “Maria Carta” de La Pedrera, sotto la guida delle professoresse Luigina Cano e Silvana Nulvesu, vincitore della sezione “Scuole” della seconda edizione del Concorso. Dopo ogni proiezione, una chiaccherata con gli autori e gli attori dei due video (ingresso libero).