G.P. 28 aprile 2023 Cinque balenottere avvistate in rada



Golfo di Alghero: avvistate cinque balenottere comuni da parte dell'Arpa Sardegna. In questo periodo inizia il viaggio di questi giganti del mare che seguono la rotta migratoria stagionale fino alla parte nord del Mediterraneo Golfo di Alghero: avvistate cinque balenottere comuni da parte dell'Arpa Sardegna. In questo periodo inizia il viaggio di questi giganti del mare che seguono la rotta migratoria stagionale fino alla parte nord del Mediterraneo • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat