Cor 29 aprile 2023 Biosfera: cooperazione internazionale a Tepilora Si è conclusa la visita, nella Riserva della Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo, di una delegazione di amministratori locali provenienti dalla Riserva della Biosfera di Apaneca-Ilamatepec di El Salvador



NUORO - Si è conclusa la visita, nella Riserva della Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo, di una delegazione di amministratori locali provenienti dalla Riserva della Biosfera di Apaneca-Ilamatepec di El Salvador. Il gruppo centroamericano era sbarcato in Sardegna lo scorso 22 aprile e in questi pochi giorni ha visitato diversi territori e centri abitati dei 17 comuni della nostra Biosfera. Prima tappa a Orune, poi a Torpè, Bitti, Lula e Alà dei Sardi, Lodè, Siniscola, Posada, Loculi e Galtellì. Una fitta agenda di attività coordinate dagli uffici del Parco di Tepilora in stretta collaborazione con i Centri di educazione ambientale (Ceas) che hanno accompagnato la delegazione. Tanti incontri con amministratori locali, associazioni culturali e di promozione turistica, con artigiani delle diverse lavorazioni tradizionali, imprenditori agroalimentari e istituti scolastici. E poi un tour alla scoperta dell’ambiente, dell’archeologia, dell’enogastronomia, della musica e delle tradizioni dell’unica Riserva della Biosfera riconosciuta in Sardegna dall’Unesco e una delle venti di tutta Italia. La collaborazione tra queste due aree MaB è frutto del progetto di cooperazione internazionale “Prenades”, che prevede una serie di azioni di scambio di conoscenze e di confronto sulle buone pratiche di gestione ambientale e sulla biodiversità, nell’ambito della costruzione delle migliori esperienze di convivenza tra uomo e natura. Il programma, finanziato dall’Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo (AICS), vede come capofila la Città Metropolitana di Cagliari, mentre sono partner il Centro Studi di politica internazionale (Cespi) e la Fondazione Soleterre, oltre alla Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo.



Ospiti in El Salvador. Per soddisfare una delle azioni del piano di cooperazione, lo scorso novembre è stata ospitata nel paese centro americano una delegazione proveniente dalla nostra Biosfera e composta dalla sindaca di Lodè, Antonella Canu, e dalla sua assessora comunale del Turismo, Loredana Calvisi. A fine visita nella nostra area MaB si è tenuto ieri un incontro istituzionale a Loculi a cui hanno partecipato, in rappresentanza della Regione Sardegna, l’assessore della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu, e poi il sindaco del paese della Baronia, Alessandro Luche, il coordinatore e il referente della Biosfera, Giuseppe Ciccolini e Francesco Murgia, e la direttrice del Parco di Tepilora, Marianna Mossa. Sono quindi intervenuti, per la Città metropolitana di Cagliari, Carla Cherchi e Pierluigi Murru, e Dario Conato del Cespi. Tra i partecipanti numerosi sindaci e amministratori della nostra area MaB, rappresentanti dell’Agenzia Forestas e dei diversi Ceas coinvolti nelle attività di promozione del territorio. Durante i lavori sono state presentate le peculiarità del progetto di cooperazione e quindi nello specifico le due Biosfere: quella sarda dalla direttrice Mossa e quella centroamericana dal Consigliere del Comitato di gestione, Josè Francisco Zaldana.



«Si chiude un processo di cooperazione tra due realtà diverse, tra Sardegna ed El Salvador, anche grazie al contributo della Città metropolitana di Cagliari. È particolarmente importante portare avanti questi sistemi di confronto e scambio interculturale, che consentano a diverse realtà, pure simili dal punto di vista ambientale, di scambiare buone pratiche e raggiungere quindi obiettivi molto più performanti». Lo ha detto ieri a margine dell’incontro l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu. «Mi auguro che la delegazione arrivata da El Salvador abbia potuto fare un’esperienza interessante nel nostro territorio, tanto quanto lo è stata quella di chi ha potuto visitare la loro splendida Riserva di Biosfera lo scorso novembre”. Così il coordinatore Giuseppe Ciccolini che ha aggiunto: “Desidero sottolineare l’importanza di un dialogo e di una proficua collaborazione tra diverse scuole di Biosfera del mondo, che collocano comunque la nostra in una serie di differenti territori che in tutto il pianeta sono caratterizzati da particolari peculiarità ambientali e sociali. Mi auguro che questo progetto possa proseguire e portare buoni frutti per il nostro territorio». «Quello che unisce le due Riserve della Biosfera – ha spiegato Blanca de Sosa, sindaca di Salcoatitan e Presidente del Comitato di gestione della Biosfera di Apaneca-Ilamatepec – è l’obiettivo di poter lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un miglior futuro di qualità ambientale e della vita. Posso consigliarvi di continuare a lottare per difendere questi luoghi, di farlo attraverso il lavoro delle donne e dei bambini che stanno già facendo tanto per costruire generazioni più consapevoli e capaci di lasciare un ambiente migliore».