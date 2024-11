S.A. 10 maggio 2023 Concorso per Carabinieri: domande fino al 1 giugno Corso formativo annuale per 3.763 allievi carabinieri. Da oggi è possibile presentare la propria domanda di partecipazione. Il termine è il 1 giugno 2023



CAGLIARI - È stato pubblicato il bando del concorso pubblico per l’ammissione al 143° corso formativo annuale per 3.763 allievi carabinieri. Da oggi è possibile presentare la propria domanda di partecipazione, collegandosi al sito web dell’Arma dei Carabinieri all’indirizzo: http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/calendario-concorsi/concorso-pubblico-per-esami-e-titoli-per-il-reclutamento-di-3763-allievi-carabinieri-in-ferma-quadriennale-del-ruolo-appuntati-e-carabinieri-arma-dei-carabinieri. Allo stesso indirizzo si può consultare il bando di concorso ed esercitarsi nei test della prima prova selettiva. Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 01/06/2023.