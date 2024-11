S.A. 3 maggio 2023 Regata Vela Latina: vincitori a Stintino Il Trofeo "Presidente della Repubblica" è stato vinto per la quarta volta dall´armatore Giorgio Macioccu, a bordo del gozzo algherese Ishtar, che si è aggiudicato la sfida contro la storica lancia stintinese Salvatore Padre di Luigi Scotti



STINTINO - Il Comune di Stintino esprime grande soddisfazione per il Quarantennale della Regata della Vela Latina, evento che ha celebrato il 40° anniversario dalla prima storica regata stintinese del 1983. La manifestazione, svoltasi dal 28 aprile al 1° maggio, ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e veterani della vela, provenienti da Stintino, Alghero e Porto Torres, che si sono confrontati nel corso di due intense giornate di sole e vento nello splendido mare stintinese.



Il Trofeo "Presidente della Repubblica" è stato vinto per la quarta volta dall'armatore Giorgio Macioccu, a bordo del gozzo algherese Ishtar, che si è aggiudicato la sfida contro la storica lancia stintinese Salvatore Padre di Luigi Scotti. Il sindaco di Stintino, Rita Vallebella, a bordo di Maschjarana, imbarcazione del Comune di Stintino, classificatasi terza nella sua categoria, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di aver celebrato i quarant'anni dalla prima storica regata stintinese con un evento speciale come questo, che ha visto la partecipazione di veterani e nuovi appassionati della vela latina. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa edizione del Trofeo Presidente della Repubblica, e alla Associazione A VeLa Tradizionale dei fratelli Ajello per la volontà di rilanciare la Vela Latina nella nostra comunità».



Durante il Quarantennale si sono svolti numerosi eventi collaterali, tra cui l'inaugurazione del Porto-Museo della Vela Latina al Porto Vecchio di Stintino, il Villaggio della Cultura del Mare con la partecipazione del Museo della Tonnara di Stintino, del Museo del Porto di Porto Torres, del Circolo Nautico Torres, dell'associazione La Conchiglia, del Flag Nord Sardegna, l'esposizione delle riproduzioni dei gozzi tradizionali di Zio Isidoro Balzano e un ricco programma culturale che ha incluso concerti, convegni e l'annullo filatelico "Il Viaggio del Postale" organizzato dalla Lega Navale Italiana Golfo dell'Asinara insieme a Poste Italiane.