Un nuovo pulmino per Pensiero Felice

ALGHERO - Un Pensiero Felice...per la città. Una bella giornata di solidarietà, dove l'impegno quotidiano e l'instancabile presenza di tanti volontari è ripagata dalla grande generosità dimostrata dagli algheresi. Ieri sera, nel piazzale del Quarter, la simbolica inaugurazione del nuovo pulmino attrezzato che da oggi entrerà in funzione ad Alghero.



Alla presenza di numerosi sostenitori, dei ragazzi speciali dell'associazione volontari Pensiero Felice Odv, di tanti amici, del Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino, il sindaco Mario Conoci, l'assessore alle Politiche sociali, Maria Grazia Salaris, e il presidente del Consiglio Lelle Salvatore, hanno voluto ringraziare Ombretta Armani e i tanti collaboratori per la forza, la caparbietà e lo straordinario impegno che profondono nell'aiutare e sostenere con immensa costanza e dedizione tante famiglie. Un impegno prezioso e insostituibile quello che Pensiero Felice, come altre associazioni, svolgono nel sociale con grande competenza