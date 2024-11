Cor 6 maggio 2023 «Chiude Casa Manno, la cultura trasloca da Alghero» Parole di Mimmo Pirisi, capogruppo Dem ad Alghero: Dispiace vedere scatole e scatoloni pieni di storia, cultura e sapere andar via da Casa Manno, dal nostro centro storico destinazione Cagliari



ALGHERO - «La cultura trasloca da Alghero». Parole di Mimmo Pirisi, capogruppo Dem ad Alghero. «Dispiace vedere scatole e scatoloni pieni di storia, cultura e sapere andar via da Casa Manno, dal nostro centro storico destinazione Cagliari, pare temporaneamente, così si dice e tutti quanti sappiamo cosa vuol dire temporaneamente in Italia, in attesa di una più complessa ristrutturazione». Mi chiedo se, sempre provvisoriamente, Alghero non poteva ospitare in qualche locale comunale il museo senza portarlo lontano dalla città - attacca Mimmo Pirisi - e se si è fatto di tutto per trovare locali in città, dispiace credo a tutti che la nostra città avrà un museo in meno per un tempo ancora incerto. Un museo inaugurato qualche anno fa dal presidente Napolitano in una delle sue visite in Sardegna e che dava lustro ad Alghero e ai suoi cittadini.