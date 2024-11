Cor 7 maggio 2023 Teatri di Prima Necessità ad Alghero Lo storico teatro di Alghero è pronto a dare il benvenuto all’estate e al pubblico con quattro appuntamento domenicali che si terranno tra maggio e giugno icon inizio alle ore 21



ALGHERO - Al via la quarta edizione di Teatri di Prima Necessità - al Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero, organizzato dalla Compagnia Teatro d'Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios, realizzato con il patrocinio della Fondazione Alghero [M.E.T.A.], del Comune di Alghero e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna _ Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport. Lo storico teatro è pronto a dare il benvenuto all’estate e al pubblico con quattro appuntamento domenicali che si terranno tra maggio e giugno icon inizio alle ore 21 in collaborazione con i partner d’eccellenza ristorante Al Bisbe 4 e la birreria Il Tocco Del Prete, che animano la piazza del Teatro e completeranno l’offerta culturale con tanto buon cibo e birre speciali.



Si inizia domenica 7 maggio con la commedia “Venere in Pelliccia” del Teatro d’Inverno, adattamento teatrale della sceneggiatura “Venus in fur” di David Ives ispira all’omonimo romanzo di Leopold von Sacher-Masoch e realizzata per la versione cinematografica del 2013 di Roman Polanski. In scena Antonello Foddis e Giuseppe Ligios, che ne cura la regia insieme ad Aaron Gonzalez, danno vita ad una pi ce è in costante equilibrio tra seduzione, borghese perbenismo, dominazione ed erotismo. Tutto si svolge all’interno di un teatro di periferia ormai vuoto dove si appena conclusa un’estenuante ed è infruttuosa giornata di audizioni alla ricerca di un’attrice in grado di interpretare il ruolo da protagonista dello spettacolo “La Venere in pelliccia”. L’allestimento replicher luned à ì 8 maggio alle ore 10:30 per gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore e i Licei con biglietto ridotto.



Domenica 21 maggio spazio allo stand-up comedian cagliaritano Sandro Cappai. L’Autore comico e co fondatore del progetto Comedy Sardegna, componente della redazione di Lercio.it e conduttore del podcast “Tazza di Caff ” insieme a Giordano Folla, porta in scena sul palco di Alghero il suo nuovo è spettacolo in circuitazione nazionale e gi sold-out a Cagliari, à “Non si muore cos facilmente” ì . Un viaggio intimo e senza filtri fra passato e presente, in cui l’individuale diventa universale. Attraverso aneddoti personali e punti di vista controversi e stravaganti, Sandro Cappai racconta un’esistenza fatta di alti e bassi, una vita affrontata con la consapevolezza che non si muore così facilmente... o forse si. Omaggio alla grande artista e icona francese Edith Piaf domenica 4 giugno con il concerto “Edith, la voce dell’anima”, progetto artistico firmato OfficinAcustica di Cagliari che, attraverso la voce di Anna Lisa Mameli accompagnata al piano dal M° Corrado Aragoni, ripercorre una vita e una voce spinta fino all’ultimo respiro. Partendo dai sobborghi di Parigi, la Piaf ha raggiunto il teatro l’Olympia di Parigi, fino alle tourn e in America, stregando il mondo con una voce insanguinata, che nemmeno l’alcool e la é malattia hanno potuto incrinare.



Chiude la rassegna domenica 18 giugno “Perdifiato” di e con Michele Vargiu per la regia di Laura Garau, produzione Meridiano Zero | Teatro Tabasco. Un monologo energico, appassionato e intenso per ripercorrere la storia vera di Alfonsina Morini Strada, unica donna nella storia a correre il Giro d’Italia nel 1924, al grido di «Vi far vedere io se le donne non sanno stare in bicicletta come gli uomini!» I partner Al Bisbe 4 e Il Tocco Del Prete, pre e post spettacolo, offriranno agli spettatori muniti di biglietto, una convenzione speciale. Un motivo in più per gridare “Io Vengo a Teatro”

Info e prenotazione biglietti con WhatsApp al 3338578630, alla mail prenotazioni@teatrodinverno.it, o acquisto nel botteghino del teatro aperto nei giorni di spettacolo dalle ore 17.30 alle 21.