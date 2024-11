S.A. 12 maggio 2023 Monumenti Aperti: siti e itinerari in città 30 i siti aperti e visitabili nel weekend con 4 itinerari - uno dedicato ad Alghero Città del Cinema curato dalla Società Umanitaria di Alghero, uno tra le vie del Centro Storico guidato dal Comitato Alghero Alguer Vella, quello naturalistico dedicato allo stagno del Càlic e l´itinerario nel quartiere di Sant´Agostino



ALGHERO - Pratiche di Meraviglia” in Riviera del Corallo per la ventunesima edizione di Alghero Monumenti Aperti, la manifestazione che sabato 13 e domenica 14 maggio vedrà studenti, associazioni e cittadini impegnati nelle visite guidate dei principali siti culturali del territorio. 30 i siti aperti e visitabili nel weekend con 4 itinerari - uno dedicato ad Alghero Città del Cinema curato dalla Società Umanitaria di Alghero, uno tra le vie del Centro Storico guidato dal Comitato Alghero Alguer Vella, quello naturalistico dedicato allo stagno del Càlic e l'itinerario nel quartiere di Sant'Agostino a cura degli studenti e delle studentesse del Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design di Alghero col Ccn Sant'Agostino - oltre 1000 volontari coinvolti. Alghero Monumenti Aperti è organizzato dall'associazione Imago Mundi che coordina la manifestazione a livello regionale, dalla Fondazione Alghero con l'Amministrazione comunale e la partecipazione del mondo scolastico locale.



I siti: Torre di Porta Terra, Cattedrale di Santa Maria, Teatro Civico, Istituto Artistico Musical Giuseppe Verdi, Torre Sulis, Museo Archeologico, Complesso Monumentale di San Francesco (campanile escluso), Museo del Corallo, Complesso lo Quarter, Biblioteca San Michele, Chiesa di Sant’Anna Intra Moenia, Complesso ex convento – ospedale S. Chiara, Sede della Società Operaia del Mutuo Soccorso, Chiesa della Misericordia, Sede Banda Musicale Dalerci, Casa di Reclusione G. Tommasiello, Biblioteca Fraternita della Misericordia, Villa Las Tronas, La vela latina (Banchina Sanità – Porto di Alghero), Scuola Elementare Sacro Cuore, Chiesa di Sant’Agostino Vecchio, Domus de Janas Cuguttu, Scuola Elementare Fertilia, Borgata di Fertilia e Chiesa di San Marco, Villaggio Palmavera, Sito nuragico di Sant’Imbenia, Necropoli di Anghelu Ruju, Tenute Sella&Mosca, Chiesa di Santa Maria La Palma, Ecomuseo Egea.